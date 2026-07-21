I guai per la penisola arabica
Il cessate il fuoco ha ridotto le tensioni tra i Paesi della penisola arabica e l’Iran. In passato, alcuni governi avevano spinto per una risposta forte dopo i raid di Teheran durante le fasi iniziali del conflitto. Ora, con l’accordo di stop alle ostilità, la regione sembra meno in tensione rispetto ai mesi precedenti. La situazione rimane comunque sotto osservazione, con attenzione ai possibili sviluppi futuri.
Il cessate il fuoco aveva convinto anche i “falchi” dei Paesi della penisola arabica che premevano per una decisa risposta contro l’Iran dopo i raid di Teheran nella prima parte della guerra. La ripresa del conflitto ha adesso generato un certo nervosismo e c’è chi vuole tornare a premere per una partecipazione diretta ai raid contro l’Iran, ma non sono pochi coloro che nel segreto dei palazzi reali manifestano irritazione per il nuovo coinvolgimento nel conflitto. Il nervosismo è sia verso Teheran che verso Washington ed è motivato dal fatto che nessuno riesce a trovare una soluzione e una via d’uscita. Kuwait e Bahrein sono i Paesi con i... 🔗 Leggi su It.insideover.com
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