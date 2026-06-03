Venerdì caratterizzato da pioggia e temporali su tutta la penisola. Nel Nord, i temporali più intensi si prevedono nel pomeriggio in alcune regioni alpine e pianeggianti, con possibili locali grandinate. Al Centro, gli acquazzoni saranno più diffusi nelle zone interne e lungo le aree collinari, interessando anche alcune zone costiere. La giornata sarà segnata da instabilità atmosferica diffusa, con temporali che si concentreranno principalmente nel pomeriggio e in serata.

Quali regioni del Nord subiranno i temporali più intensi nel pomeriggio?. Dove colpiranno esattamente gli acquazzoni pomeridiani nelle zone del Centro?. Quali aree del Sud devono temere i temporali improvvisi di oggi?. Quando inizierà il miglioramento generale del cielo su tutta la penisola?.? In Breve Temporali pomeridiani previsti su Triveneto e Romagna dopo piogge mattutine in Friuli Venezia Giulia.. Acquazzoni pomeridiani interesseranno le zone interne di Campania, Basilicata e Puglia.. Miglioramento generale e ampie schiarite previsti per la serata su tutto il territorio.. Temperature minime in calo su Nord e Sud con massime stabili in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venerdì di pioggia: temporali e instabilità su tutta la penisola

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Continua l'allerta gialla in Umbria. Frane e temporali nel fine settimana: le previsioni meteo

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