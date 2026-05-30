Due minuti di traghetto da Sant’Alberto, poi una salita porta a un punto panoramico sulla penisola di Boscoforte, dove aumentano i visitatori. L’infopoint locale sarà rinnovato. Dall’alto si osservano fenicotteri, valli e acque che si estendono fino a Comacchio, con alcuni isolotti emergenti.

Due minuti di traghetto da Sant’Alberto, una breve salita e poi, dall’alto, la vista sulle valli: l’avifauna con i caratteristici fenicotteri e la distesa d’acqua che arriva fino a Comacchio, intervallata da qualche isolotto di affioramento. Sul confine tra Ravenna e Argenta, lungo l’argine del fiume Reno alcuni dei panorami più interessanti del Parco del Delta Del Po. Tra questi c’è senz’altro la penisola di Boscoforte, una lingua di terra lunga 6,5 chilometri, nota per i suoi cavalli allo stato brado e per la presenza di diversi bacini di acqua dolce (i cosiddetti chiari), a cui si accede dall’argine del Reno. Si tratta di un’area privata, di cui, però, l’ente parco due anni fa ha preso in gestione il primo chilometro fino al 2042. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La penisola di Boscoforte: "Crescono i visitatori". L’infopoint sarà rinnovato

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