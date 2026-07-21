Un personaggio chiede al presidente quale sarebbe la sua opinione sulla pena di morte se una delle sue figlie fosse vittima di un crimine grave. La domanda viene posta durante un'intervista, con l'obiettivo di confrontare le posizioni sulla giustizia e la vendetta. Il presidente ha espresso il suo contrario alla pena capitale, anche in caso di crimini atroci. La scena evidenzia il confronto tra principi morali e reazioni emotive in situazioni di grande dolore.

«Signor presidente, la prossima domanda è sulla pena di morte, alla quale lei è contrario. Se la più piccola delle sue figlie, Zoe, venisse stuprata e uccisa, non vorrebbe che l’uomo responsabile fosse condannato a morte?». Quando Toby Ziegler fa questa domanda a Jed Bartlet è un mercoledì sera dell’ottobre 2002 sulla Nbc, e Toby non sa che è uno scherzo. In “The West Wing”, Toby è il più severo, il più intelligente, il più serioso dei consiglieri del presidente Bartlet, e quello ha detto agli altri che devono metterlo in mezzo. Quindi alle sette di mattina si trovano per fare due minuti di prove col presidente – il giorno dopo ci sarà il dibattito col candidato repubblicano, stanno per esserci le elezioni con cui Bartlet dev’essere rieletto – e il capo dello staff dice a Toby che il presidente è improvvisamente insicuro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I giustizieri piccoli piccoli, e la lezione di West Wing che la sinistra non impara mai

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