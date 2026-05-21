La lezione di frate Luca Santato agli alunni ‘La mia vita per i piccoli del Mozambico’
Il 13 e 14 maggio, un frate appartenente ai Frati Minori Cappuccini ha tenuto una lezione rivolta a una scuola di Rovigo. Durante l'incontro, ha condiviso la sua esperienza di vita dedicata ai progetti umanitari, in particolare in Mozambico, rivolti ai bambini. La discussione si è concentrata sulle attività svolte nel paese africano e sull'impegno personale nel supporto ai piccoli. L'evento si è svolto in un clima di confronto tra gli studenti e il religioso.
Rovigo, 21 maggio 2026 - I giorni 13 e 14 maggio frate Luca Santato, dei Frati Minori Cappuccini di Padova, appena rientrato a Padova dopo anni di missione in Mozambico, dove rientrerà in luglio, ha incontrato i ragazzi della scuola media Parenzo, raccontando la sua esperienza in Mozambico, dove segue ben 400- 500 bambini e ragazzi. Frate Luca ha ormai il passaporto del Mozambico, dove risiede da dieci anni. Gli alunni della scuola media delle classi 1B, 2B, 3B, 2D hanno elaborato con l'aiuto delle prof.sse Coltro e Pia, diversi power point sulle problematiche dell'Africa: "Il lavoro minorile", "I bambini soldato", "Le multinazionali, che sfruttano le risorse dei paesi africani", "La situazione in Sud Africa", "Le alluvioni in Mozambico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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