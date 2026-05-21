La lezione di frate Luca Santato agli alunni ‘La mia vita per i piccoli del Mozambico’

Il 13 e 14 maggio, un frate appartenente ai Frati Minori Cappuccini ha tenuto una lezione rivolta a una scuola di Rovigo. Durante l'incontro, ha condiviso la sua esperienza di vita dedicata ai progetti umanitari, in particolare in Mozambico, rivolti ai bambini. La discussione si è concentrata sulle attività svolte nel paese africano e sull'impegno personale nel supporto ai piccoli. L'evento si è svolto in un clima di confronto tra gli studenti e il religioso.

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