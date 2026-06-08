Nucleare ecco chi già li usa e come funzionano i piccoli reattori che la sinistra non vuole

La Camera ha approvato una legge delega per la ripresa della produzione di energia nucleare in Italia, ora al vaglio del Senato. Si discute di piccoli reattori modulari (Smr), già in uso in altri paesi. Questi reattori sono di dimensioni ridotte rispetto ai tradizionali e vengono impiegati in diverse nazioni. La discussione riguarda anche le modalità di funzionamento e le applicazioni di questi dispositivi. La legge mira a regolamentare e incentivare l’uso di queste tecnologie nel paese.

Da quando la Camera dei deputati ha approvato la legge delega sulla possibile ripresa di produzione di energia da fonte nucleare su suolo italiano, dando vita a un provvedimento che ora passerà al Senato, si fa un gran parlare di piccoli reattori modulari (Smr). Secondo l’opposizione non esisterebbero, non sarebbero disponibili sul mercato commerciale e non risolverebbero il problema. Cerchiamo di fare chiarezza: si chiamano «piccoli» perché per dimensioni ed energia prodotta costituiscono una frazione di ciò che intendiamo per centrale nucleare, anche se sono a tutti gli effetti delle mini-centrali. Sono stati inventati nel settore militare... 🔗 Leggi su Panorama.it

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