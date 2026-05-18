San Zeno patrono di Verona i miracoli e i segreti della sua Basilica
Il 21 maggio si celebra la festa di San Zeno, patrono di Verona, una ricorrenza che coinvolge la comunità locale in processioni e cerimonie religiose. La Basilica dedicata a lui è meta di numerosi fedeli che arrivano per visitare le opere d’arte e gli altari all’interno dell’edificio sacro. Nel corso degli anni, si sono registrati diversi supposti miracoli attribuiti a San Zeno, che hanno contribuito alla sua popolarità tra i cittadini. La chiesa conserva anche alcuni segreti e dettagli storici legati alla sua costruzione e alle vicende che l’hanno attraversata.
San Zeno, patrono di Verona, viene celebrato solennemente il 21 maggio ed è una delle figure religiose più amate della città. Nato probabilmente in Nord Africa, visse nel IV secolo e fu l’ottavo vescovo di Verona. A lui viene attribuita la conversione della città al cristianesimo, grazie alla sua. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Byzantine Saints: Hieromartyr Zeno, Bishop of Verona (12 April)
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