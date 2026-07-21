I funerali di Osvaldo Bagnoli la diretta da Verona | in migliaia per l' ultimo saluto presenti il sindaco Tommasi e gli eroi dello scudetto

Da corrieredelveneto.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Verona si sono svolti i funerali di Osvaldo Bagnoli, con migliaia di persone presenti. La cerimonia è iniziata con il feretro che è entrato in chiesa accompagnato dalle note dell’organo. La messa si è tenuta nella parte superiore della basilica, dove erano presenti familiari, rappresentanti delle società calcistiche in cui ha giocato, lo staff e i giocatori dell’Hellas Verona, insieme alle autorità. Sono stati anche presenti il sindaco e i protagonisti dello scudetto vinto.

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Il feretro entra in chiesa sulle note dell’organo. La messa sarà celebrata nella parte superiore della Basilica dove troveranno spazio i familiari; i rappresentanti delle società calcistiche in cui ha militato; i giocatori, lo staff e la società attuale Hellas Verona e le autorità. Nella parte inferiore, invece, seguiranno la cerimonia circa 550 fedeli. Una bara semplice, senza decorazioni che rispecchia bene quello che era Bagnoli. Un uomo semplice, di poche parole e tanti fatti, come hanno ricordato i giocatori che con lui hanno vinto lo scudetto. Stanno arrivando ora la moglie Rosanna, le figlie Francesca e Monica, accolte anche loro dall’applauso sentito delle migliaia di persone presenti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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I funerali di Osvaldo Bagnoli

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