A Verona si sono svolti i funerali di Osvaldo Bagnoli, con migliaia di persone presenti. La cerimonia è iniziata con il feretro che è entrato in chiesa accompagnato dalle note dell’organo. La messa si è tenuta nella parte superiore della basilica, dove erano presenti familiari, rappresentanti delle società calcistiche in cui ha giocato, lo staff e i giocatori dell’Hellas Verona, insieme alle autorità. Sono stati anche presenti il sindaco e i protagonisti dello scudetto vinto.

Il feretro entra in chiesa sulle note dell’organo. La messa sarà celebrata nella parte superiore della Basilica dove troveranno spazio i familiari; i rappresentanti delle società calcistiche in cui ha militato; i giocatori, lo staff e la società attuale Hellas Verona e le autorità. Nella parte inferiore, invece, seguiranno la cerimonia circa 550 fedeli. Una bara semplice, senza decorazioni che rispecchia bene quello che era Bagnoli. Un uomo semplice, di poche parole e tanti fatti, come hanno ricordato i giocatori che con lui hanno vinto lo scudetto. Stanno arrivando ora la moglie Rosanna, le figlie Francesca e Monica, accolte anche loro dall’applauso sentito delle migliaia di persone presenti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - I funerali di Osvaldo Bagnoli, la diretta da Verona: in migliaia per l'ultimo saluto, presenti il sindaco Tommasi e gli eroi dello scudetto

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I funerali di Osvaldo Bagnoli

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Nella basilica di San Zeno i funerali di #OsvaldoBagnoli. La funzione sarà celebrata dal vescovo Domenico Pompili - x.com

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