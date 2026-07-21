I fratelli Tate hanno annunciato che si opporranno all’estradizione nel Regno Unito, dove sono accusati di stupro e traffico a scopo di sfruttamento sessuale. La loro difesa ha comunicato questa decisione durante un'udienza davanti a un magistrato a Miami, dove sono stati arrestati. L’avvocato ha confermato che i due fratelli intendono resistere al trasferimento. Le accuse sono legate a un’indagine in corso nel Regno Unito.

Andrew e Tristan Tate si opporranno all’estradizione verso il Regno Unito. A dichiararlo, lunedì, il loro avvocato a un magistrato statunitense a Miami, in seguito all’ arresto dei due fratelli per accuse di stupro e traffico a scopo di sfruttamento sessuale. Gli influencer sono comparsi in tribunale federale per la prima volta dopo il fermo di sabato e si trovano attualmente in custodia cautelare federale. Solitamente ritratti in abiti sartoriali e camicie eleganti e aderenti, durante la breve udienza indossavano le uniformi color sabbia del carcere ed erano ammanettati. Nelle prossime settimane, un giudice distrettuale statunitense valuterà se sussistano i presupposti per estradarli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I fratelli Tate si opporranno all’estradizione nel Regno Unito per le accuse di stupro e traffico a scopo di sfruttamento sessuale

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Tate brothers fight extradition to UK over rape and sex trafficking charges

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