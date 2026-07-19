I fratelli Tate arrestati a Miami | gli influencer della manosfera rischiano l’estradizione in Gran Bretagna Stupro e traffico sessuale | di cosa sono accusati

Due fratelli influencer, noti nel mondo della “manosfera” e considerati figure di spicco del mondo Maga, sono stati arrestati a Miami. Le autorità statunitensi li hanno fermati e ora si valuta la possibilità di un’estradizione in Gran Bretagna, dove sono imputati per accuse di stupro e traffico sessuale. Gli investigatori hanno avviato le procedure legali per determinare le responsabilità e le eventuali consegne alle autorità britanniche.

I fratelli influencer della “manosfera” ed eroi del mondo Maga, Andrew e Tristan Tate, sono stati arrestati a Miami e rischiano l’estradizione in Gran Bretagna, dove sono accusati, tra le altre cose, di stupro e traffico sessuale. I due fratelli, che con il loro impero sui social media promuovono ricchezza, dominio maschile e misoginia, sono stati presi in custodia dagli U.S. Marshals in virtù di un mandato di arresto, come ha spiegato all’ Associated Press il portavoce dell’agenzia, Brady McCarron. I Tate, accusati di decine di capi di imputazione, tra cui stupro e traffico di donne avvenuto tra il 2010 e il 2017, prima campioni di kickboxing, con doppia cittadinanza britannica e americana, erano scappati dalla Gran Bretagna nel 2015 dopo che Andrew era stato accusato da tre donne di stupro e strangolamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ultim'ora: Andrew Tate arrestato a Miami con il fratello: estradizione in UK per stupro e tratta

Notizie e thread social correlati

I fratelli Tate arrestati a Miami: chi sono gli influencer della “manosfera” che rischiano l'estradizione nel Regno UnitoI fratelli Tate, noti influencer della cosiddetta “manosfera”, sono stati arrestati a Miami.

Andrew e Tristan Tate: i due fratelli influencer «re della mascolinità tossica» arrestati a Miami con l'accusa di stupro e traffico sessualeDue fratelli influencer sono stati arrestati a Miami con l’accusa di stupro e traffico sessuale.

Temi più discussi: Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami: i fratelli influencer della manosfera sono accusati di stupro e tratta di esseri umani; Fratelli Tate arrestati a Miami: l’influencer Andrew incriminato anche per stupro; Usa, fratelli Tate arrestati dopo richiesta di estradizione britannica; Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami, chi sono gli influencer accusati di stupro e tratta di esseri umani.

I fratelli Tate arrestati a Miami in seguito a una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna #ANSA x.com

Andrew e Tristan Tate arrestati negli Stati Uniti in relazione a un'indagine della polizia britannica reddit

Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami: i fratelli influencer accusati di stupro e tratta di esseri umani. Il legale: Torneranno liberiAndrew e Tristan Tate, fratelli influencer sui social media, sono stati arrestati sabato a Miami dalle autorità federali. A riportare la notizia è The Guardian, che cita il ... ilmessaggero.it

Tratta di esseri umani: i fratelli Tate arrestati a Miami. L'influencer Andrew incriminato anche per stuproI due sono conosciuti come eroi del movimento Maga e attivisti della cosiddetta 'manosfera', un movimento maschilista e misogino che ha milioni di seguaci sui social media ... gazzettadelsud.it