È iniziata a Paestum la settima edizione del festival «I Fiori del Male - Festival dell'Essere». La manifestazione si svolge nel sito archeologico e propone eventi culturali, incontri e performance. La rassegna si concentra su temi come la libertà, la memoria e il dialogo tra le idee, puntando a coinvolgere il pubblico in discussioni e attività legate al presente. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di vari relatori e artisti.

La cultura come spazio di libertà, la memoria come patrimonio da custodire e il dialogo tra le idee come strumento per interpretare il presente. È nel segno di questi valori, e del pensiero di Benedetto Croce, che ha preso il via a Capaccio Paestum la VII edizione de “I Fiori del Male Festival dell'Essere”, la rassegna promossa da FareAmbiente, movimento europeo presieduto da Vincenzo Pepe, ordinario di Diritto Comparato alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Vanvitelli, e dalla Fondazione Giambattista Vico, presieduta da Luigi Maria Pepe, con la direzione di Elena Giovanna Foccillo. Ad inaugurare il cartellone è stata la... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - «I Fiori del Male - Festival dell'Essere», al via a Paestum la settima edizione

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