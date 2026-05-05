Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour | a Capaccio-Paestum la settima edizione al Next

A Capaccio-Paestum si tiene la settima edizione della “Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour”, evento dedicato agli appassionati di vintage e collezionismo. La manifestazione si svolge presso il centro espositivo NEXT, situato nell’ex Tabacchificio. L’iniziativa, che si svolge annualmente in diverse località, prevede lo scambio di oggetti usati, pezzi di antiquariato e articoli di seconda mano.

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del vintage e del collezionismo: la “Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour”, giunta alla sua settima edizione, farà tappa a Capaccio-Paestum presso il NEXT – Ex Tabacchificio. L’evento si svolgerà sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle 10.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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