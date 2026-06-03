Settima edizione del Festival Teatrale Nena Taffarello al Sipario Strappato

Notizia in breve

Al Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano sono state annunciate le compagnie finaliste della settima edizione del Festival Teatrale “Nena Taffarello”. La rassegna, dedicata alle compagnie liguri, è organizzata dal Sipario Strappato con il patrocinio del Comune e di FITA. La selezione riguarda le rappresentazioni in programma durante l’evento, che si svolge nella sede di Arenzano. La manifestazione si concentra sulla promozione del teatro regionale.