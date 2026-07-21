Remco Evenepoel ha vinto la cronometro di 26,1 km tra Evian-les-Bains e Thonon-les-Bains, distanziando i rivali. Tadej Pogacar ha perso tempo rispetto all’avversario belga, mentre Seixas ha concluso la prova più avanti di Del Toro. La classifica generale mostra distacchi evidenti tra i leader, con Evenepoel in testa e Pogacar che fatica a tenere il passo. La tappa ha segnato un momento decisivo nel proseguimento della corsa.

Remco Evenepoel ha dominato l’unica cronometro individuale del Tour de France 2026, distinguendosi lungo i 26,1 km esigenti tra Evian-les-Bains e Thonon-les-Bains. Il Campione del Mondo delle prove contro il tempo ha sostenuto una media strepitosa di 48,450 kmh e ha completato la propria fatica in 32 minuti, 19 secondi e 33 centesimi, conquistando la seconda vittoria consecutiva in questa edizione della Grande Boucle, dopo quella conseguita domenica pomeriggio in salita sui Vosgi. Due giorni fa aveva preceduto lo sloveno Tadej Pogacar sul terreno più congeniale alla maglia gialla e oggi ha fatto la differenza nella battaglia contro le lancette, da lui tanto amata e in cui ha già conquistato il titolo iridato e la medaglia d’oro olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I distacchi tra i big nella cronometro del Tour de France: Evenepoel sfianca Pogacar, Seixas meglio di Del Toro

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