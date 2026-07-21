Un giovane ciclista ha attaccato nel finale, tentando di superare l’avversario in volata. La cronometro di oggi ha visto un calo di forma tra i favoriti, con alcuni atleti che hanno perso terreno rispetto ai primi. La lotta per il secondo e terzo posto si è fatta più accesa, mentre il leader resta saldamente in testa, senza grosse variazioni nella classifica generale.

Se la vittoria di Tadej Pogacar non sembra assolutamente in discussione, c’è sicuramente più lotta per il podio a Parigi. Il secondo gradino sembra averlo blindato Remco Evenepoel, grande protagonista nelle ultime due giornate di Tour di France, soprattutto oggi nell’attesa cronometro da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains. Il campione del mondo è stato perfetto e ha dominato lungo gli oltre 26 chilometri, infliggendo distacchi importanti a tutti rivali, compreso Pogacar arrivato a 28 secondi dal capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe. Il podio di Parigi sembra avere dunque già due protagonisti, mentre il terzo uscirà probabilmente da un meraviglioso duello tra i due giovani più promettenti del ciclismo mondiale, Isaac Del Toro e Paul Seixas. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Seixas contro Del Toro: il duello tra i giovani per il podio al Tour de France? Ayuso crolla a cronometro

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