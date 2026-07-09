Tappa di oggi del Tour de France 2026 in diretta: Pogacar ha attaccato sul Tourmalet, lasciando indietro tutti gli avversari. Seixas ha concluso la salita davanti a Evenepoel. La salita finale, di seconda categoria, è lunga 18,7 km con una pendenza media del 3,7%.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.32 La salita finale è molto semplice. Un GPM di seconda categoria, 18,7 km al 3,7% di pendenza media. In gergo si definisce una ‘salita di rapporto’. Qui contano le gambe, quindi i distacchi potrebbero ulteriormente lievitare. 16.31 Traeen già a 7 minuti. Dunque Pogacar pedala verso la maglia gialla. 16.30 Il gruppetto di Evenepoel ed Ayuso si è portato a soli 13? da Del Toro, Lipowitz e Seixas. 16.28 Pogacar sta pennellando meglio le curve rispetto a Vingegaard. Infatti il divario sale a 35?. 16.28 La discesa è molto tecnica. Si può fare la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar fa il vuoto sul Tourmalet! Seixas meglio di Evenepoel

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