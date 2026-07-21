Secondo i dati di Agenas, nel primo trimestre del 2026 si registra un incremento delle visite e degli esami effettuati entro i tempi previsti rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, persistono differenze significative tra le diverse regioni e milioni di cittadini continuano ad attendere oltre i limiti di tempo stabiliti. Le liste d’attesa restano un problema ancora irrisolto, anche se i primi mesi dell’anno mostrano segnali di miglioramento rispetto al passato.

N egli ultimi anni le liste d’attesa sono diventate uno dei problemi più sentiti della sanità pubblica e, nonostante la situazione sia ancora lontano dall’essere risolto, i primi mesi del 2026 raccontano una realtà leggermente diversa. Il monitoraggio di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mostra che il sistema ha iniziato a recuperare terreno e che le prestazioni effettuate entro i tempi previsti sono aumentate. Tuttavia, il divario tra i diversi territori, continua a disegnare un’Italia a più velocità. Sanità e liste d’attesa, il ministro Schillaci: «Prestazioni nelle 72 ore a carico del Servizio sanitario nazionale» X Liste d’attesa, l’Italia migliora. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I dati di Agenas mostrano un aumento delle visite e degli esami eseguiti nei tempi previsti. Restano però forti differenze territoriali e milioni di cittadini continuano ad aspettare oltre i limiti fissati

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