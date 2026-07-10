Il ministero ha pubblicato le valutazioni delle regioni sulla sanità, mentre l’Associazione Luca Coscioni ha avviato un servizio gratuito per aiutare i cittadini a ottenere visite ed esami nei tempi previsti. La differenza nei tempi di accesso alle cure tra le regioni rimane significativa. Il nuovo servizio mira a fornire informazioni pratiche su come affrontare eventuali ritardi o ostacoli nel sistema sanitario locale.

C urarsi bene in Italia è ancora, purtroppo, una questione di geografia, ma forse da oggi anche di consapevolezza. I dati freschi di pubblicazione del Ministero della Salute tracciano la nuova mappa della Sanità italiana attraverso il monitoraggio dei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, le prestazioni che lo Stato è tenuto a garantire a ogni cittadino. La buona notizia è che il quadro generale mostra un sistema in ripresa, ma nonostante questo, le distanze tra Nord e Sud continuano a farsi sentire nelle vita quotidiana delle famiglie. Sanità in Italia, attese record nei Pronto soccorso: i dati delle Asl X Leggi anche › I 15 migliori ospedali in Italia, quasi tutti al Nord, uno al Sud: i dati dell’Agenas Al Veneto il primato della sanità in Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mentre il ministero pubblica le pagelle delle regioni, l'Associazione Luca Coscioni lancia un filo diretto gratuito per insegnare ai cittadini come ottenere visite ed esami nei tempi corretti

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