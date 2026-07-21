Liste d’attesa svolta sui tempi | nel 2026 +1,6 milioni di visite ed esami nei termini di garanzia

Nel 2026 si prevede un aumento di 1,6 milioni di visite ed esami completati nei tempi di garanzia rispetto all’anno precedente. La nuova legge approvata dal governo mira a ridurre i ritardi nelle liste d’attesa, con l’obiettivo di garantire più rapidamente le prestazioni sanitarie. Le misure sono state adottate per migliorare i tempi di attesa e assicurare che più pazienti ricevano cure entro i termini previsti dalla normativa.

Inizia la svolta sui tempi per le visite mediche: la legge per il contrasto delle liste d’attesa varata dal governo che comincia a dare i suoi frutti. Nei primi sei mesi del 2026, infatti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite mediche ed esami in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato emerge dal Bollettino sulle liste di attesa realizzato dall’Agenas. Il documento arriva a due mesi dalla presentazione della nuova Piattaforma nazionale per il monitoraggio delle Liste di Attesa, lo strumento digitale voluto dal Governo Meloni e istituito dalla Legge 1072024... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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LISTE D'ATTESA SANITÀ: SVOLTA POSITIVA! TEMPI RIDOTTI DOPO 20 ANNI!

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Liste d’attesa, tempi non rispettati per 2,4 milioni tra visite ed esamiNel primo quadrimestre del 2026, i tempi di attesa per visite ed esami sono migliorati rispetto all’anno precedente.

Temi più discussi: Liste d'attesa azzerabili, svolta possibile per il Ssn con Pnrr e Case comunità; Farmacia dei Servizi, la svolta del FVG: firmato il nuovo Accordo Integrativo; Indagine Piepoli-Fnomceo: liste d’attesa infinite nel Ssn, i cittadini si rivolgono al privato perché non conoscono l’intramoenia; Defr 2027-2029, le audizioni delle organizzazioni sindacali e datoriali, delle Associazioni di Promozione sociale e degli Enti locali.

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