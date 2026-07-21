Un evento musicale all’Ippodromo La Maura ha coinvolto circa 80.000 persone, con un’evacuazione caotica ma senza incidenti significativi. Lo spazio, nonostante l’assenza di grandine, si è rivelato inadatto a ospitare una folla di questa portata. Le operazioni di evacuazione sono state disagevoli e rapide, ma non sono stati segnalati problemi gravi. La gestione dell’uscita si è conclusa senza complicazioni maggiori.

Anche senza grandine è uno spazio poco adatto a ospitare decine di migliaia di persone, ma le alternative non sono molte L’evacuazione delle 80mila persone è stata caotica e molto disagevole, ma si è svolta in modo relativamente veloce e senza grossi incidenti. I problemi emersi sono in realtà gli stessi che, con intensità minore, si manifestano ogni volta che all’Ippodromo La Maura si tiene un evento di queste dimensioni. Grandi affollamenti e code all’accesso e all’uscita, una concentrazione di persone sproporzionata rispetto ai servizi che offre il quartiere, dai parcheggi ai mezzi pubblici. E nei quei quaranta minuti di concerto che si sono svolti regolarmente, per una parte significativa del pubblico è successo quello che succede sempre: ha visto e sentito poco e male. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I concerti all’Ippodromo La Maura non piacciono a nessuno

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