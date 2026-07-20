Perché si continuano a tenere concerti all'Ippodromo La Maura nonostante gli ultimi disastri
Nonostante i recenti incidenti, i concerti continuano a essere organizzati all'Ippodromo La Maura a Milano. L'ultimo evento, con un artista internazionale, è stato annullato a causa del maltempo, sollevando nuove polemiche. La presenza di criticità strutturali e problemi di sicurezza nell’area sono al centro delle discussioni. Le autorità e gli organizzatori non hanno ancora comunicato modifiche o misure correttive per garantire eventi futuri.
Polemiche ancora sui concerti organizzati all'Ippodromo La Maura a Milano, dopo il concerto di Bad Bunny annullato a causa del maltempo. Ci si chiede perché, ancora, si organizzino i concerti in un'area spesso soggetta a critiche e con evidenti carenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Non si può andare ad un concerto e non avere certezza di ritornare a casa sano e salvo. Quanto successo ieri all'Ippodromo La Maura per il concerto di Bad Bunny ci ricorda ancora una volta quanto quella location sia inadeaguata ad ospitare grandi concerti facebook
Questi concerti andavano boicottati già da subito dopo il covid, quando hanno raddoppiato i prezzi dei biglietti. Invece continuano a fare sold out. Fanno bene a truffarvi finché pensate che gli artisti non siano altrettanto responsabili di questo sistema, come qu x.com
I concerti all' Ippodromo non hanno senso reddit
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