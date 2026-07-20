Perché si continuano a tenere concerti all'Ippodromo La Maura nonostante gli ultimi disastri

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nonostante i recenti incidenti, i concerti continuano a essere organizzati all'Ippodromo La Maura a Milano. L'ultimo evento, con un artista internazionale, è stato annullato a causa del maltempo, sollevando nuove polemiche. La presenza di criticità strutturali e problemi di sicurezza nell’area sono al centro delle discussioni. Le autorità e gli organizzatori non hanno ancora comunicato modifiche o misure correttive per garantire eventi futuri.

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Polemiche ancora sui concerti organizzati all'Ippodromo La Maura a Milano, dopo il concerto di Bad Bunny annullato a causa del maltempo. Ci si chiede perché, ancora, si organizzino i concerti in un'area spesso soggetta a critiche e con evidenti carenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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