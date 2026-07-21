Con buona pace dei Bettini di turno e pur sempre nel rigoroso rispetto di tutte le posizioni in campo, forse è anche arrivato il momento per dire con chiarezza, franchezza e trasparenza che il cattolicesimo popolare e sociale non ha nulla a che vedere – ma proprio nulla – con la tradizione, altrettanto nobile e significativa, dei cosiddetti “cattolici indipendenti di sinistra”. Cioè di quella esperienza che fu resa celebre per le candidature di alcuni cattolici all’interno delle liste del Pci negli anni ‘70 e ‘80. E che oggi, guarda caso, sta ritornando – seppur con una versione diversa e aggiornata – nel Pd di Schelin. Posizioni che, come ormai tutti sanno, non hanno nulla a che vedere con la storia, la tradizione, la cultura, il pensiero e la stessa prassi del cattolicesimo popolare e sociale italiano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - I cattolici popolari non sono i cattolici indipendenti di sinistra. L’opinione di Merlo

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