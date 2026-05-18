Vi racconto il vizio dei cattolici professionisti Scrive Merlo

Nel panorama politico italiano, alcuni esponenti della Chiesa sono stati definiti in vari modi da figure della politica e della storiografia. Carlo Donat-Cattin, durante la prima repubblica, si riferiva a loro come “sepolcri imbiancati”, mentre Sandro Fontana, esponente della sinistra democratica cristiana nella seconda repubblica, li chiamava “cattolici professionisti” in modo più ironico. Questi termini sono stati usati per descrivere alcuni rappresentanti cattolici che, secondo le accuse, avrebbero mantenuto un atteggiamento di distacco o di compromesso rispetto alle questioni politiche e sociali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Carlo Donat-Cattin nella prima repubblica li chiamava semplicemente “sepolcri imbiancati”. Sandro Fontana, storico ideologo della sinistra sociale della Dc, nella seconda repubblica, e con maggior eleganza, li bollava sarcasticamente come “cattolici professionisti”. Cambiano le mode, le fasi poltiche, la stagioni storiche, gli attori politici e i partiti ma i vizi, anche nell’area cattolica italiana, restano tali e quali. Perchè la categoria a cui facevano riferimento Donat-Cattin prima e Sandro Fontana dopo, e con loro molti altri esponenti di quella sinistra Dc, è sempre lo stesso. Ovvero quel vizio che porta un preciso segmento di... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vi racconto il vizio dei “cattolici professionisti”. Scrive Merlo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Moralismo, il vizio peggiore della politica. L’opinione di MerloLo diceva Franco Marini a noi giovani democristiani nei vari corsi di formazione in tempi non sospetti. Vi racconto il primo bombardamento aereo della storia. Scrive VecchiarinoQuando, nel 1903, i fratelli Wright dettero vita al primo volo di una macchina alata, non avrebbero mai potuto immaginare l’impatto che quella...