Jimmy Lai in cella giornalisti espulsi cattolici perseguitati | ecco la Cina di Xi che certa sinistra continua a idolatrare
A Pechino, si moltiplicano le manifestazioni di collaborazione tra funzionari e rappresentanti internazionali, tra incontri ufficiali e eventi pubblici. Nel frattempo, nel territorio cinese, alcuni attivisti e giornalisti sono stati arrestati o espulsi, mentre membri di comunità religiose vengono perseguitati e controllati. In diverse zone, le autorità continuano a reprimere le espressioni di dissenso e a limitare le libertà di stampa e di religione. La situazione rimane al centro di attenzione internazionale, anche tra chi sostiene politiche più morbide nei confronti della Cina.
A Pechino si stringono mani, si firmano intese e si allestiscono passerelle diplomatiche. Ma mentre Donald Trump incontra Xi Jinping nella capitale cinese, il simbolo più eloquente della Cina contemporanea non è nelle stanze del potere: è in una cella d’isolamento di Hong Kong, dove il giornalista e attivista Jimmy Lai attende di conoscere il resto della sua vita. Il caso Jimmy Lai. L’editore cattolico dell’ Apple Daily, uno dei volti più noti della resistenza democratica hongkonghese, è detenuto da oltre cinque anni. Per Pechino è un sovversivo. Per gran parte dell’Occidente che ancora distingue tra autorità e arbitrio, è un prigioniero politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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