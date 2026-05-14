Jimmy Lai in cella giornalisti espulsi cattolici perseguitati | ecco la Cina di Xi che certa sinistra continua a idolatrare

A Pechino, si moltiplicano le manifestazioni di collaborazione tra funzionari e rappresentanti internazionali, tra incontri ufficiali e eventi pubblici. Nel frattempo, nel territorio cinese, alcuni attivisti e giornalisti sono stati arrestati o espulsi, mentre membri di comunità religiose vengono perseguitati e controllati. In diverse zone, le autorità continuano a reprimere le espressioni di dissenso e a limitare le libertà di stampa e di religione. La situazione rimane al centro di attenzione internazionale, anche tra chi sostiene politiche più morbide nei confronti della Cina.

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A Pechino si stringono mani, si firmano intese e si allestiscono passerelle diplomatiche. Ma mentre Donald Trump incontra Xi Jinping nella capitale cinese, il simbolo più eloquente della Cina contemporanea non è nelle stanze del potere: è in una cella d’isolamento di Hong Kong, dove il giornalista e attivista Jimmy Lai attende di conoscere il resto della sua vita. Il caso Jimmy Lai. L’editore cattolico dell’ Apple Daily, uno dei volti più noti della resistenza democratica hongkonghese, è detenuto da oltre cinque anni. Per Pechino è un sovversivo. Per gran parte dell’Occidente che ancora distingue tra autorità e arbitrio, è un prigioniero politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Jimmy Lai in cella, giornalisti espulsi, cattolici perseguitati: ecco la Cina di Xi che certa sinistra continua a idolatrare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Annullata la condanna per frode di Jimmy Lai, ma continua la sua vita da “prigioniero politico”Sorprendente cambio di rotta per il magnate dell’editoria e fondatore del giornale pro-democrazia Apple Daily Jimmy Lai che, tuttavia, non cambia il... "Un incubo per la Cina": ecco il Nicobar Project che spaventa XiI riflettori della Cina sono puntati sull’Oceano Indiano dove potrebbe presto prendere forma un progetto destinato a stravolgere gli equilibri... Temi più discussi: Jimmy Lai e gli altri tremila. Tutti i prigionieri politici che la Cina deve liberare; CINA-STATI UNITI Trump da Xi: oltre ai Ceo delle aziende nei colloqui anche i dissidenti?; Non riponete troppe speranze nel vertice tra Trump e Xi. Jimmy Lai in cella, giornalisti espulsi, cattolici perseguitati: ecco la Cina di Xi che certa sinistra continua a idolatrare x.com Jimmy Lai, una condanna a mortePer decenni Jimmy Lai è stato la voce della libertà e della democrazia di Hong Kong. Ha insegnato a una generazione a protestare, a fare resistenza civile, a usare l’informazione per sconfiggere ... ilfoglio.it Condannato Jimmy Lai, ex magnate dei media pro-democrazia di Hong KongJimmy Lai è stato giudicato colpevole sulla base della legge sulla sicurezza nazionale, approvata a seguito delle proteste che attraversarono Hong Kong nel 2019. La pena verrà annunciata ... it.euronews.com