I campioni uscenti a caccia della cinquina | Restare in alto è dura
Il rione di Porta Lucchese cerca di ottenere la quinta vittoria consecutiva, un record che finora appartiene a Porta Carratica. Negli ultimi quattro anni, il rione ha vinto ogni edizione, ma il tentativo di restare in vetta si scontra con la difficoltà di mantenere alta la performance. La sfida per la cinquina si svolge in un contesto di forte competitività tra i rioni, con le squadre che si preparano a sfidarsi nuovamente.
Quattro vittorie consecutive negli ultimi quattro anni e adesso il rione di Porta Lucchese va a caccia della cinquina, record che attualmente appartiene a Porta Carratica(1988, 1989, 1990, 1992, 1993). "L’obiettivo è questo – afferma il presidente del Cervo Bianco, Alessandro Giannini – ci siamo preparati e allenati tutto l’anno per vincere perché vincere è il motivo per cui si corre la Giostra ". Presentarsi in piazza come il rione da battere è già di per sé una bella pressione, se poi ci aggiungiamo che c’è anche questo record da eguagliare il peso aumenta, ma non per il Cervo Bianco che è abituato a prendere spunto da qualsiasi motivo per avere uno stimolo in più. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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