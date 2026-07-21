Quattro vittorie consecutive negli ultimi quattro anni e adesso il rione di Porta Lucchese va a caccia della cinquina, record che attualmente appartiene a Porta Carratica(1988, 1989, 1990, 1992, 1993). "L’obiettivo è questo – afferma il presidente del Cervo Bianco, Alessandro Giannini – ci siamo preparati e allenati tutto l’anno per vincere perché vincere è il motivo per cui si corre la Giostra ". Presentarsi in piazza come il rione da battere è già di per sé una bella pressione, se poi ci aggiungiamo che c’è anche questo record da eguagliare il peso aumenta, ma non per il Cervo Bianco che è abituato a prendere spunto da qualsiasi motivo per avere uno stimolo in più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I campioni uscenti a caccia della cinquina: "Restare in alto è dura"

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