In assenza di Marcell Jacobs, che ha rinunciato per un lieve affaticamento muscolare, l’Italia parteciperà alla decima tappa della Diamond League a Montecarlo. La manifestazione si svolge allo stadio Louis II e vede tra gli atleti italiani Sioli, in cerca della sua terza vittoria consecutiva, e Furlani, che torna dopo un infortunio. La competizione si svolge senza la presenza del velocista più volte campione europeo e olimpico.

Nonostante l’assenza di Marcell Jacobs, che ha scelto di rinunciare in via precauzionale all’appuntamento del Meeting Herculis a causa di un lieve affaticamento muscolare, l’Italia potrà comunque recitare un ruolo da protagonista allo stadio Louis II di Montecarlo in occasione della decima tappa stagionale della Diamond League 2026. Mattia Furlani è atteso in pedana per la prima volta dall’infortunio riportato lo scorso 23 maggio a Xiamen e sarà inevitabilmente una delle grandi stelle della gara di salto in lungo nel Principato. Il Campione del Mondo, capace di spingersi fino a 8.43 metri in Cina all’inizio della stagione all’aperto, affronterà il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, lo svizzero Simon Ehammer (primatista mondiale stagionale con 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Atletica, l’Italia punta in alto a Montecarlo. Sioli a caccia della tripletta, Furlani torna dall’infortunio

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