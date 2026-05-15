Champions League volley Perugia a caccia della finale | Varsavia sulla strada dei campioni d’Italia
Perugia si prepara alla Final Four di Champions League di pallavolo, con l’obiettivo di raggiungere la finale. La squadra italiana ha recentemente conquistato il titolo nazionale e ora mira a ottenere un risultato di rilievo in questa competizione europea. La semifinale si gioca a Varsavia, dove i campioni d’Italia affrontano una squadra polacca in una sfida che potrebbe decidere l’accesso alla finalissima. La squadra italiana si presenta all’appuntamento con la determinazione di portare a casa un risultato importante.
Perugia si presenta alla Final Four di Champions League con il tricolore appena cucito sul petto e con un obiettivo chiaro: provare a chiudere la stagione nel modo più prestigioso possibile. Sabato 16 maggio alle 17.00, all’ Inalpi Arena di Torino, la Sir Sicoma Monini affronterà i polacchi del PGE Projekt Warszawa nella prima semifinale della massima competizione europea per club. In serata, alle 20.30, l’altra sfida metterà di fronte Warta Zawiercie e Ziraat Bankkart Ankara, completando un quadro di altissimo livello. Per la squadra di Angelo Lorenzetti si tratta dell’ultimo grande appuntamento di una stagione già straordinaria. Il titolo... 🔗 Leggi su Oasport.it
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