Champions League volley Perugia a caccia della finale | Varsavia sulla strada dei campioni d’Italia

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia si prepara alla Final Four di Champions League di pallavolo, con l’obiettivo di raggiungere la finale. La squadra italiana ha recentemente conquistato il titolo nazionale e ora mira a ottenere un risultato di rilievo in questa competizione europea. La semifinale si gioca a Varsavia, dove i campioni d’Italia affrontano una squadra polacca in una sfida che potrebbe decidere l’accesso alla finalissima. La squadra italiana si presenta all’appuntamento con la determinazione di portare a casa un risultato importante.

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