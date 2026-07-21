I benefici di una mastoplastica riduttiva Come si effettua quanto costa quali sono gli step prima e dopo l' intervento che cambierà la tua vita
Una mastoplastica riduttiva viene eseguita rimuovendo tessuto mammario in eccesso. L’intervento, che dura circa due ore, si svolge in anestesia generale. Prima dell’operazione, si effettuano visite e analisi cliniche, mentre dopo si seguono specifiche cure e controlli. Il costo varia tra 4.000 e 6.000 euro. La procedura mira a ridurre il volume del seno, alleviando problemi di postura, dolori e irritazioni cutanee.
La mastoplastica riduttiva non è un un peccato di vanità, questo è certo. L’ipertrofia della mammella – l’aumento del volume del seno dovuto a fattori genetici, ormonali o adiposi – dà infatti problemi di postura, dolori cervicali e dorsali e spesso è legata anche a problemi dermatologici. A tutto questo si aggiunge l’aspetto psicologico: avere un seno grande oltre misura può creare disagio nella socialità e rendere persino la scelta dell’abbigliamento una questione tutt’altro che banale. Che i seni eccessivamente prosperosi non fossero più di moda ce n’eravamo accorti da un po’ di tempo. Soprattutto quando sui social si è iniziato a parlare di ballerina e yoga boobs, la versione perfezionata del seno naturale. 🔗 Leggi su Amica.it
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