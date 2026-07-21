Una mastoplastica riduttiva viene eseguita rimuovendo tessuto mammario in eccesso. L’intervento, che dura circa due ore, si svolge in anestesia generale. Prima dell’operazione, si effettuano visite e analisi cliniche, mentre dopo si seguono specifiche cure e controlli. Il costo varia tra 4.000 e 6.000 euro. La procedura mira a ridurre il volume del seno, alleviando problemi di postura, dolori e irritazioni cutanee.

La mastoplastica riduttiva non è un un peccato di vanità, questo è certo. L’ipertrofia della mammella – l’aumento del volume del seno dovuto a fattori genetici, ormonali o adiposi – dà infatti problemi di postura, dolori cervicali e dorsali e spesso è legata anche a problemi dermatologici. A tutto questo si aggiunge l’aspetto psicologico: avere un seno grande oltre misura può creare disagio nella socialità e rendere persino la scelta dell’abbigliamento una questione tutt’altro che banale. Che i seni eccessivamente prosperosi non fossero più di moda ce n’eravamo accorti da un po’ di tempo. Soprattutto quando sui social si è iniziato a parlare di ballerina e yoga boobs, la versione perfezionata del seno naturale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I benefici di una mastoplastica riduttiva. Come si effettua, quanto costa, quali sono gli step prima e dopo l'intervento che cambierà la tua vita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scheda dell’intervento: Mastoplastica RiduttivaL'intervento di mastoplastica riduttiva dura circa due ore e viene eseguito con anestesia locale e sedazione profonda somministrata per vena,...

Quanto costa davvero la stiratura permanente e quanto dura: quello che nessuno ti dice prima di farlaIl prezzo di una stiratura permanente varia tra 150 e 300 euro, a seconda del salone e del trattamento scelto.