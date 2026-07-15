Scheda dell’intervento | Mastoplastica Riduttiva
L'intervento di mastoplastica riduttiva dura circa due ore e viene eseguito con anestesia locale e sedazione profonda somministrata per vena, garantendo l'assenza di dolore.
Parametro Dettaglio Clinico Durata Intervento Circa 2 ore Tipo di Anestesia Locale con sedazione profonda in vena (totalmente indolore, senza anestesia generale) Ricovero Non necessario (eseguito in regime di day-surgery) Ritorno alla vita sociale Circa 7 giorni Attività lavorativa Ripresa entro 7-10 giorni (a seconda dell’attività) Come si svolge l’intervento. Il Dott. Di Vincenzo impiega un protocollo preciso per garantire simmetria e naturalezza: Il Post-Operatorio. Contatti della Clinica (DiVi Clinic). Se desideri richiedere un consulto diretto con il medico o visualizzare i casi clinici primadopo, la clinica si trova a: L'articolo proviene da City Pescara News. 🔗 Leggi su Citypescara.com
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