Houthi | embargo ai sauditi
Gli Stati Uniti stanno spingendo il Medio Oriente verso un conflitto totale, secondo alcuni analisti, che non escludono più l’uso di armi nucleari. I militari americani sono coinvolti in operazioni che aumentano le tensioni nella regione, mentre si registra un clima di crescente instabilità. La situazione si aggrava con l’embargo imposto ai sauditi, che ha provocato reazioni da parte degli Houthi.
Gli Stati uniti stanno trascinando il Medio Oriente verso una guerra totale, convinti di poter piegare la regione a colpi di potenza militare. Alcuni analisti non escludono più l’uso di. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Houthis declare naval embargo against Saudi Arabia
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Yemen, scontro tra Iran e sauditi. Houthi sequestrano volo della Croce Rossa, piloti in ostaggioUn volo della Croce Rossa è stato sequestrato in Yemen dai ribelli Houthi, che hanno preso in ostaggio i piloti.
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Temi più discussi: Gli Houthi hanno annunciato un embargo marittimo contro l'Arabia Saudita, minacciando di bloccare le sue rotte commerciali; Gli Houthi annunciano un blocco marittimo contro l’Arabia Saudita: i rischi per lo Stretto Bab el-Mandeb; Gli Houthi annunciano il blocco navale contro l’Arabia Saudita. Embargo totale in riposta all’assedio da parte di Riad; Houthi, embargo navale contro Riad: petrolio a rischio.
Questa è davvero brutta. Gli houthi si impegnano a imporre un embargo marittimo sull'Arabia Saudita. Se accadrà, il 4% dell'offerta petrolifera mondiale (quella che i sauditi hanno deviato dal Golfo verso i loro porti nel Mar Rosso) sarà a rischio. x.com
I Houthi annunciano un'embargo marittimo dell'Arabia Saudita mentre le riserve di petrolio degli Stati Uniti scendono ai livelli più bassi in 40 anni | Il Titanic sta ora colpendo l'iceberg e non ci sono abbastanza scialuppe di salvataggio per l'economia mondiale reddit
TRUMP RIATTIVA IL BLOCCO NAVALE. L’ANNUNCIO: PEDAGGIO DEL 20% Raid incrociati, torna la serrata su Hormuz. E riprendono le ostilità tra Houthi e sauditi •Corriere della Sera •14 luglio 2026 •DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE •Viviana Mazza N facebook
Houthi dichiarano blocco navale contro l'Arabia SauditaIl 20 luglio 2026, gli Houthi, il gruppo ribelle yemenita sostenuto dall'Iran, hanno annunciato l'imposizione di un blocco marittimo contro l' Arabia Saudita. Questa mossa, che segna una significativa ... it.blastingnews.com
Gli Houthi hanno annunciato un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita, minacciando di bloccare le sue rotte commercialiIl gruppo armato yemenita degli Houthi ha detto di aver imposto un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita, in risposta a un attacco compiuto il 13 luglio contro l’aeroporto della capitale yemenita ... ilpost.it