Houthi | embargo ai sauditi

Da ilmanifesto.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti stanno spingendo il Medio Oriente verso un conflitto totale, secondo alcuni analisti, che non escludono più l’uso di armi nucleari. I militari americani sono coinvolti in operazioni che aumentano le tensioni nella regione, mentre si registra un clima di crescente instabilità. La situazione si aggrava con l’embargo imposto ai sauditi, che ha provocato reazioni da parte degli Houthi.

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Gli Stati uniti stanno trascinando il Medio Oriente verso una guerra totale, convinti di poter piegare la regione a colpi di potenza militare. Alcuni analisti non escludono più l’uso di. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Houthis declare naval embargo against Saudi Arabia

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