Houthi | embargo ai sauditi

Notizia in breve

Gli Stati Uniti stanno spingendo il Medio Oriente verso un conflitto totale, secondo alcuni analisti, che non escludono più l’uso di armi nucleari. I militari americani sono coinvolti in operazioni che aumentano le tensioni nella regione, mentre si registra un clima di crescente instabilità. La situazione si aggrava con l’embargo imposto ai sauditi, che ha provocato reazioni da parte degli Houthi.