Un volo della Croce Rossa è stato sequestrato in Yemen dai ribelli Houthi, che hanno preso in ostaggio i piloti. L’episodio avviene nel contesto di un conflitto tra Iran e Arabia Saudita nella regione. Non sono stati forniti dettagli sulle richieste dei sequestratori. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni e scontri armati tra le parti coinvolte nel paese. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali negoziati o sviluppi successivi.

Si riaccende un altro fronte in Medio Oriente, in quello Yemen dove si contendono l’influenza, tra gli altri, l’Iran e l’Arabia Saudita. L’attacco all’aereo iraniano a Sana’a I ribelli Houthi, alleati di Teheran, hanno accusato l'Arabia Saudita di avere attaccato l'aeroporto della capitale yemenita Sana’a – controllata dal 2014 dagli Houthi, così come gran parte del Nord del Paese – e hanno minacciato una risposta. "L'Arabia Saudita ha così posto fine alla fase di de-escalation", ha dichiarato un portavoce militare degli Houthi, "e l'attacco all'aeroporto di Sana’a non resterà senza risposta e senza punizione".... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Yemen, scontro tra Iran e sauditi. Houthi sequestrano volo della Croce Rossa, piloti in ostaggio

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