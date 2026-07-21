Hojlund corre e sgobba vuole diventare l’uomo copertina dell’era Allegri

Notizia in breve

Durante i primi giorni di ritiro, Rasmus Hojlund si è distinto per il suo impegno e le prestazioni sul campo. Il giocatore si allena con intensità e sembra puntare a diventare una figura centrale nell’organico, secondo quanto riferito dai membri dello staff. La sua presenza ha suscitato interesse tra i tifosi e i media, che seguono con attenzione il suo sviluppo. Nessun dettaglio è stato fornito sulle sue dichiarazioni o sui piani specifici per la stagione.