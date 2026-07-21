Hojlund corre e sgobba vuole diventare l’uomo copertina dell’era Allegri
Durante i primi giorni di ritiro, Rasmus Hojlund si è distinto per il suo impegno e le prestazioni sul campo. Il giocatore si allena con intensità e sembra puntare a diventare una figura centrale nell’organico, secondo quanto riferito dai membri dello staff. La sua presenza ha suscitato interesse tra i tifosi e i media, che seguono con attenzione il suo sviluppo. Nessun dettaglio è stato fornito sulle sue dichiarazioni o sui piani specifici per la stagione.
C’è un giocatore che, in questi primi giorni di ritiro, sembra aver acceso l’entusiasmo azzurro più di ogni altro. È Rasmus Hojlund. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il danese sorride e sgobba, consapevole di godere della fiducia piena di Massimiliano Allegri ma anche di dover ancora dimostrare di essere il centravanti ideale per un progetto ambizioso. Presente e futuro insieme: Hojlund si candida a diventare l’uomo copertina dell’era Allegri. Hojlund è un attaccante atipico. Non se la tira. Non aspetta il pallone. Non sbuffa. No. È l’attaccante con la mentalità del mediano. Sa che non fatichi, non arrivi da nessuna parte. Il Napoli lo blinda: contratto 2030 e clausola da 90 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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