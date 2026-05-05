Moratti festeggia il tricolore | Ampiamente meritato ma non mi aspettavo il crollo di Allegri e Conte L’uomo copertina? Lautaro lui è l’Inter

L'ex presidente dell'Inter ha commentato la vittoria dello Scudetto, definendola ampiamente meritata. Durante un'intervista, ha espresso sorpresa per il crollo di allenatori come Allegri e Conte, e ha indicato Lautaro come figura di spicco della squadra. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sull'andamento della stagione e sui protagonisti principali del campionato.

di Francesco Aliperta Moratti, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato così dell’Inter e della vittoria dello Scudetto: ecco tutte le sue parole. Massimo Moratti, storico patron dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport per celebrare la conquista dello scudetto e della storica seconda stella. Dai meriti di Chivu fino a quelli della società e di un gruppo sempre unito. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SU CHIVU – «Sono particolarmente contento perché Chivu mi fa tornare in mente tante cose e mi ha confermato di essere quel ragazzo molto intelligente conosciuto anni fa. Si è dimostrato capace in un’avventura ben diversa e per certi aspetti più complessa dell’essere calciatore».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moratti festeggia il tricolore: «Ampiamente meritato, ma non mi aspettavo il crollo di Allegri e Conte. L’uomo copertina? Lautaro, lui è l’Inter» Notizie correlate Estupinan eroe del derby Milan-Inter, Allegri: “Un premio per lui. Se l’è ampiamente meritato”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A... Leggi anche: Lichtsteiner: "Conte mi insegnò la cattiveria, Allegri mi ferì per motivi personali. Rifiutai l'Inter per..." Una raccolta di contenuti Si parla di: Inter tricolore, festeggia anche il presidente della FIFA Infantino: Amala. Velletri, festa grande all’Inter Club Angelo Moratti per il 21° scudetto nerazzurroIl contro alla rovescia tricolore è terminato nella serata di domenica 3 maggio. L’Inter è Campione d’Italia per la 21ª volta nella sua gloriosa storia, ... castellinotizie.it Moratti: «Inter, l'intelligenza di Chivu alla base dello scudetto. Ma ora c'è bisogno di fantasia»L'ex patron festeggia il 21° scudetto della sua Inter: «E con inserimenti mirati è già squadra da Champions. L'inchiesta arbitri mi pare una bazzecola, pensiamo a quanto è migliorato Barella» ... corriere.it