Il rinnovo del contratto di Lukaku con il club di appartenenza si apre nuovamente dopo le ultime prestazioni del calciatore durante il Mondiale, che hanno riacceso l'interesse di alcuni allenatori. Secondo fonti sportive, l'allenatore di una squadra di Serie A sta valutando la possibilità di inserire Lukaku accanto a un altro attaccante nel proprio modulo. La decisione dipende da uno studio approfondito delle potenzialità di questa coppia in campo.

Il futuro di Lukaku al Napoli si riapre da dove sembrava chiuso. Come racconta il Corriere dello Sport, la rinascita del belga a questo Mondiale ha rimesso in discussione le certezze del mercato: Massimiliano Allegri vuole fermarsi a studiare cosa potrebbe accadere con Romelu schierato al fianco di Rasmus Hojlund. Un’idea che, fino a poche settimane fa, sembrava impensabile. Da uomo in uscita a rinascita mondiale. Perché fino a poco fa Lukaku era, di fatto, un separato in casa. Reduce da un grave infortunio al retto femorale sinistro rimediato circa un anno fa, con un rientro complicato e le tensioni con l’ambiente, il centravanti era... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku rinasce col Belgio, Allegri ora vuole studiare come sarebbe averlo in campo accanto a Hojlund

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