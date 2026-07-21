Højlund al centro del Napoli | contratto e clausola da 90 milioni

Il Napoli ha scelto Rasmus Højlund come nuovo centravanti, inserendolo nel suo reparto offensivo. Il contratto del calciatore danese include una clausola rescissoria da 90 milioni di euro. Durante il ritiro, Højlund si è allenato con impegno, consapevole di avere il sostegno dello staff tecnico. La società ha affidato a lui il ruolo di punta principale, con l’obiettivo di migliorare la fase offensiva della squadra.

Il nuovo Napoli affida il centro dell’attacco a Rasmus Højlund. Il centravanti danese sta affrontando il ritiro con grande intensità. Sa di avere la fiducia dello staff, ma anche di dover rispondere alle aspettative sul campo. Secondo l’edizione de La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri lo considera uno degli uomini principali del progetto. Il tecnico vuole costruire attorno alle sue caratteristiche una parte importante del gioco offensivo. Al danese spetterà il compito di garantire profondità, presenza in area e continuità realizzativa. La responsabilità è rilevante. Il Napoli vuole competere su più fronti e ha bisogno di un attaccante capace di diventare un riferimento stabile. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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