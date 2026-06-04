Contratto con il Napoli fino al 2030! Spunta la clausola rescissoria | i dettagli

Da spazionapoli.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United, con un contratto che durerà fino al 30 giugno 2030. La società ha concluso l'operazione di riscatto, rendendo il centravanti danese un giocatore del club a tutti gli effetti. È stata inserita anche una clausola rescissoria nel contratto, anche se i dettagli non sono stati resi pubblici.

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Rasmus Hojlund diventa definitivamente un calciatore del Napoli. Il club partenopeo ha completato il riscatto dal Manchester United legando il centravanti danese fino al 30 giugno 2030. Hojlund passa così da una formula di prestito al trasferimento permanente, segnando una svolta nella strategia di mercato del Napoli che decide di investire su un profilo giovane e già rodato in Serie A. Hojlund-Napoli: contratto fino al 2030 con opzione di rinnovo. Il contratto sottoscritto dal danese ha una durata di quattro anni, fino al 30 giugno 2030. Il Napoli ha inoltre inserito un’opzione unilaterale per prolungare il rapporto di un ulteriore stagione, spingendo così la scadenza al 2031. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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