Hojlund al Napoli | ecco le cifre del contratto e la conferma della clausola

Rasmus Hojlund è stato annunciato come nuovo giocatore del Napoli. Il contratto prevede una cifra di circa 70 milioni di euro più bonus, con un accordo di cinque anni. È stata confermata la presenza di una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Il trasferimento si è concretizzato dopo settimane di trattative, con l’annuncio ufficiale del club. La firma è avvenuta questa mattina presso la sede societaria.

Rasmus Hojlund ufficialmente al Napoli: tutti i dettagli dell’operazione. Rasmus Hojlund è diventato un nuovo giocatore della SSC Napoli, un trasferimento che segna un passo importante per il club azzurro. Il calciatore danese, classe 2003, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2030, con l’opzione per un ulteriore anno. Questa operazione, che ha fruttato al Manchester United un importo complessivo di 50 milioni di euro, è stata annunciata ufficialmente dal club attraverso un comunicato stampa. Nella stagione 202526, Hojlund ha dimostrato tutto il suo talento, contribuendo in modo significativo ai successi del Napoli, non ultima la vittoria della Supercoppa, grazie a un gol decisivo realizzato contro il Milan. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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