Un uomo ha cucinato un uovo in piazza Municipio a Napoli durante una giornata con 39 gradi percepiti. Ha chiamato l’episodio “Manfredi” e lo ha definito “la Grande Cagata”. L’azione è stata compiuta più volte nel tempo, ogni volta che passava in quella piazza, considerata tra le più rappresentative d’Italia.

Sottotitolo: me lo consentite? La Grande Cagata. Ci pensavo da tempo, praticamente ogni volta che passo per Piazza Municipio, tra le piazze più rappresentative d’Italia. All’ombra del castello medioevale angioino, uno dei simboli della città. Pardon, correggo il refuso, una volta era all’ombra. Adesso è un’immensa spianata di pietra lavica grigio funereo che i 36 gradi di ieri, percepiti 39 con 60 per cento di umidità, praticamente l’anticamera di un inferno. Cominciato a fine secolo. Mio figlio nasceva nel 1998 ed erano appena cominciati i lavori della metropolitana. Prima delle ruspe devastatrici era un’aerea gioiosa, ricca di giardini, alberi secolari e aiuole fiorite tra Maschio Angioino e Palazzo San Giacomo dove abita il sindaco, con l’imponente Certosa di San Martino che domina fiera dall’alto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ho fritto un uovo in piazza Municipio a Napoli, con 39 gradi percepiti: l’ho chiamato Manfredi

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