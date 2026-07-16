Enrica Fico ha affermato di aver riconosciuto il suo ex marito, regista con cui ha condiviso 36 anni di vita, in un leone avvistato in Maremma. La donna ha chiamato l'animale Mihal, notando che aveva uno sguardo simile a quello del marito, con cui comunicava spesso attraverso gli occhi dopo aver subito un ictus. La testimonianza è stata rilasciata al Corriere della Sera.

Enrica Fico ha rivisto il suo Michelangelo Antonioni. Il regista con cui ha vissuto una storia d’amore lunga 36 anni. « L’ho ritrovato in un leone ». Dice tra lo stupore del Corriere della Sera. Come in un leone? « Sì, stesso sguardo magnetico, molto intelligente e di una bellezza insolita. In più, questo leone ha il carattere che avrei voluto in Michelangelo». E questo Leone l’ha incontrato «all’ Animanatura Wild Sanctuary di Semproniano, in Maremma. Un’area vastissima, 80 ettari con 450 animali di oltre 50 specie diverse, frutto di 30 anni di lavoro di un veterinario straordinario, Marco Aloisi». Questo Leone si chiama Mihal «gliel’ho dato io – garantisce – In albanese (è da lì che proviene), è quello più vicino a Michelangelo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito Michelangelo Antonioni si è reincarnato in un leone, l’ho ritrovato in Maremma. L’ho chiamato Mihal, ha lo stesso sguardo magnetico: parliamo con gli occhi come ho fatto per 22 anni con lui dopo l’ictus”

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