Ho adottato due bimbe albanesi la gente diceva ‘Chi sono? Perché sono sempre con te?’ Mia figlia salva per un solo minuto l’auto era piena di sangue È stato un momento terrificante | così Ermal Meta

Un cantante di 45 anni, di origine albanese e naturalizzato italiano, ha raccontato al podcast albanese Inspire di aver adottato due bambine albanesi. Ha descritto come la gente si chiedesse chi fossero e perché fosse sempre con lui. Ha anche parlato di un incidente in cui sua figlia ha rischiato di morire, con l’auto piena di sangue, e di un momento terribile vissuto con la figlia che è sopravvissuta per un solo minuto.

La fame nera, la “mancanza” di talento, le due bimbe adottate e la figlia viva per un soffio. Ermal Meta si racconta al podcast albanese Inspire. Il 45enne cantante di origine albanese ma naturalizzato italiano, reduce dal successo sanremese Stella stellina, è tornato a parlare dei momenti più importanti e tragici della vita. A partire dall’ adozione delle due figlie Klodi e Lumi che a giugno scorso a compimento dei 18 anni hanno raggiunto in Italia la famiglia Meta: “ Le abbiamo conosciute qui in Albania, in un luogo chiamato ‘Rozalba House ‘”, ha spiegato Meta. “È un posto molto importante perché Suor Alma, che lo gestisce, salva molte ragazze da situazioni drammatiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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