Millie Bobby Brown ha partecipato al podcast “On Purpose” del life coach Jay Shetty, il 13 luglio, in occasione della promozione del suo nuovo film su Netflix, “Enola Holmes 3”. Durante l'intervista, ha ricordato di aver ricevuto commenti sulla sua età e il suo aspetto quando aveva 15 anni, paragonando la sua immagine a quella di una donna di 60 anni a causa di un tacco alto. Ha anche parlato dell'importanza di adottare un atteggiamento empatico verso i bambini.

Millie Bobby Brown è stata ospite nel podcast “On Purpose”, condotto dal life coach Jay Shetty, il 13 luglio, nel giro promozionale del suo nuovo film targato Netflix “ Enola Holmes 3?. L’attrice 22enne con sincerità ha raccontato come, fin dai suoi anni da adolescente, abbia dovuto fare i conti con le critiche sul suo aspetto e, in particolare, sulle sue scelte di stile. Nel 2025, Millie Bobby Brown ha deciso di rompere il silenzio con un lungo e toccante messaggio rivolto a coloro che, nel corso degli anni, l’hanno presa di mira con commenti offensivi sulla sua immagine. Millie Bobby Brown ha parlato apertamente degli aspetti più “difficili” dell’essere un’attrice bambina: “Le cose che non mi hanno aiutato, mamma mia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A 15 anni la gente ha iniziato a dire che sembravo una 60enne solo per un tacco alto. Ho adottato e ho capito che ci sono bambini che arrivano dal cuore”: così Millie Bobby Brown

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