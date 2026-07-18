Ermal Meta ha raccontato di aver adottato due bambine albanesi, entrambe considerate troppo grandi e quindi poco desiderate da altre famiglie. Ha anche descritto un momento di emergenza in cui sua figlia Fortuna staccò la placenta a casa, in auto, e lui corsa via come un pazzo per portarla in ospedale. Questa narrazione è stata condivisa durante un’intervista, mentre si prepara a esibirsi questa sera a Brescia.

Ermal Meta si esibirà stasera alle 21 al Franciacorta Designer Village a Brescia. Un'esibizione molto attesa, che arriva in un periodo fortunato per l'artista, a cinque mesi dal Festival di Sanremo dove fu tra i pochi a portare un pezzo realmente impegnato e politico ("Stella stellina"). Poche settimane fa, l'artista si era raccontato nel podcast "Inspire" alla collega albanese Alketa Vejsiu e a lei aveva raccontato non solo la sua infanzia in Albania, dalla quale era partito per raggiungere l'Italia, ma anche un episodio recente privato che lo lega al suo paese natale. Riguarda l'adozione delle due figlie Klodi e Lumi, che hanno potuto raggiungere in Italia la famiglia Meta (il cantante è legato alla compagna Chiara Sturdà) un anno fa, a giugno, al compimento dei 18 anni. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Ermal Meta: «Ho adottato due bimbe albanesi, non le voleva nessuno perché erano grandi. Mia figlia Fortuna salva per un soffio: si staccò la placenta a casa, in auto corsi come un pazzo»

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