La Camera dei Deputati ha presentato la ‘Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel’, che sarà commemorata ogni 29 maggio a partire dal 2027. Chiellini ha commentato che si tratta di una tragedia che non deve più ripetersi. La giornata mira a ricordare le vittime di quella tragedia avvenuta in uno stadio. La commemorazione diventerà un appuntamento annuale.

La Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione della ‘ Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel ‘, che sarà celebrata ogni anno il 29 maggio, a partire dal 2027. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Giorgio Chiellini, il ministro per lo Sport Andrea Abodi e l’ex difensore della Juventus Sergio Brio, che ha ricordato in prima persona la drammatica finale di Coppa dei Campioni del 1985. La strage dello stadio Heysel di Bruxelles (Foto APGianni Foggia, Archivio) Chiellini: “Una giornata che resterà nella storia”. Per Giorgio Chiellini l’istituzione della ricorrenza rappresenta un momento destinato a segnare la storia della Juventus e del calcio italiano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Heysel, nasce la Giornata nazionale della memoria. Chiellini: “Una tragedia che non deve più ripetersi”

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