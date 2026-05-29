La Juventus ricorda oggi la tragedia dell’Heysel del 1985, avvenuta 41 anni fa, che causò la morte di 39 persone. La società definisce l’evento come una follia senza logica, che ha devastato molte famiglie. La commemorazione si concentra sul ricordo di chi ha perso la vita in Belgio, durante una partita di calcio. Nessuna altra informazione o commento viene fornito, limitandosi a evidenziare il giorno della ricorrenza.

di Luca Fiore La Juve, esattamente 41 anni dopo, ricorda la tragedia dell’Heysel del 1985 che spezzò la vita a 39 innocenti andati in Belgio per seguire la squadra. Il 29 maggio rappresenta una data che il tempo non potrà mai sbiadire. Sono trascorsi ben 41 anni dalla drammatica notte di Bruxelles, quando lo stadio dell’ Heysel si trasformò nel teatro di un’immane tragedia. Quella che doveva essere una festa continentale divenne una follia priva di logica, capace di spezzare la vita di 39 innocenti, giunti in territorio belga per sostenere la propria squadra, la Juventus. Il profondo dolore ha segnato in modo indelebile le loro famiglie e l’intero panorama sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve ricorda la tragedia dell’Heysel: «Oggi è il giorno di uno dei ricordi più dolorosi della storia della Juventus. Una follia senza logica che spezzò la vita di 39 persone innocenti»

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