Heartland vs Rimland | le linee di faglia nella guerra per il prossimo ordine globale

Il saggio di Michael Beckley e Hal Brands analizza le linee di faglia tra le aree Heartland e Rimland, evidenziando come queste divisioni influenzino le strategie geopolitiche mondiali. La discussione si concentra sulle tensioni tra le potenze che cercano di consolidare il controllo sulle regioni chiave, con particolare attenzione alle dinamiche di potere tra le nazioni che dominano queste zone. Il testo, pubblicato nel giugno 2026, approfondisce le implicazioni di queste linee di faglia nel contesto del prossimo ordine globale.

Sintesi del saggio di Michael Beckley e Hal Brands, Foreign Affairs, 23 giugno 2026 Questo argomento ci sta molto a cuore da quando nel 2013 la Cina ha annunciato il programma di una “nuova via della seta”, un modo al passo con i tempi che aveva l’obiettivo di ricostruire il controllo delle vie di comunicazione euro-asiatiche ottenuto con la forza dai mongoli nel Medioevo. L’analisi di Ludovico Domini, del CESMAR su CIMSEC sottolinea come la crisi nello Stretto di Hormuz del 2026 abbia riaffermato la centralità del controllo nodale sul Rimland rispetto alla superiorità navale classica, un aspetto a lungo trascurato nella strategia marittima.... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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