Guerra in Medio Oriente le news Accordo in stallo fumata nera sul nucleare | Trump accetterà solo se verranno rispettate le linee rosse

L'ex presidente statunitense ha dichiarato che accetterà un accordo solo se saranno rispettate le linee rosse, in particolare il divieto di armamenti nucleari per l'Iran. La trattativa internazionale in Medio Oriente resta in stallo e non è stata raggiunta alcuna intesa, con una fumata nera sul tema nucleare. La posizione di Trump si basa sulla condizione che l'Iran non possa sviluppare armi nucleari, ma non sono stati definiti ulteriori dettagli pubblicamente.

Roma, 30 maggio 0226 – “Trump accetterà l’accordo solo se verranno rispettate le linee rosse ”. Ovvero, nessuna arma nucleare per l’Iran. Sono le condizioni espresse dal presidente Usa dopo la riunione di due ore nella Situation Room della Casa Bianca con i suoi consiglieri. Fonti della Casa Bianca hanno confermato che nessuna decisione è stata presa anche se, subito prima della riunione, il tycoon (preoccupato per le elezioni di midterm in America ) aveva annunciato che avrebbe preso “una decisione definitiva” su una ipotetica intesa con Teheran. Ma al termine del vertice, ancora una volta, nulla di fatto. L' Iran e gli Stati Uniti sono ancora in contatto, ma un memorandum d'intesa tra i due Paesi non è stato ancora finalizzato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Guerra in Medio Oriente, Teheran: Raggiunto un accordo per la nuova Guida Suprema

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Guerra in Medio Oriente, le news. Accordo in stallo, fumata nera sulle armi nucleari: “Trump accetterà solo se verranno rispettate le linee rosse”L’ex presidente ha dichiarato che accetterà un eventuale accordo solo se saranno rispettate le linee rosse, cioè nessuna arma nucleare per l’Iran.

Trump accetterà l'accordo con Iran solo se rispetterà le sue linee rosseTrump ha affermato che accetterà un accordo con l'Iran solo se rispetterà le sue linee rosse.

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