A Asolo sono in corso scavi lungo una faglia sismica, con l’obiettivo di analizzare il rischio sismico del terreno. Le attività di indagine mirano a raccogliere dati sulla possibile magnitudo massima di un terremoto nell’area. I risultati delle analisi potrebbero influenzare le future norme edilizie e le procedure di costruzione nel comune, ma al momento non sono state ancora pubblicate decisioni ufficiali o linee guida definitive. I lavori proseguono con attenzione sulle implicazioni per la sicurezza del territorio.

? Punti chiave Cosa riveleranno i nuovi dati sulla magnitudo massima del terremoto?. Come influenzeranno gli scavi le future regole edilizie di Asolo?. Quale frequenza di attivazione della faglia emerge dalle pareti scavate?. Perché il Comune deve definire una nuova fascia di rispetto?.? In Breve Team guidato da Maria Elena Poli con geologi Sartor, Marinoni e Olivotto.. Collaborazione scientifica tra esperti e Università di Udine e Trieste.. Due sismografi dell'INGV monitorano costantemente il sottosuolo tra via Palladio e via Montello.. Dati serviranno a definire la fascia di rispetto per gli strumenti urbanistici comunali.. Tra via Palladio e via Montello, a Asolo, gli esperti hanno scavato una trincea paleosismica per studiare la faglia che scorre ai piedi della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asolo, scavi nella faglia: si studia il rischio sismico del terreno

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