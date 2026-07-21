Health Journalism Forum e Brand Journalism Festival 2026 | a Napoli e Milano si discute di informazione fiducia e IA

Il 29 ottobre e il 10 novembre si terranno a Napoli e Milano gli eventi organizzati da Social Reporters, dedicati al giornalismo sulla salute e al brand journalism. Durante le due giornate, giornalisti, imprese e istituzioni discuteranno delle sfide legate all’informazione odierna, con un focus su fiducia e intelligenza artificiale. Gli incontri si concentreranno su come migliorare la qualità dell’informazione e affrontare le nuove tecnologie nel settore.

In programma in autunno, il 29 ottobre e il 10 novembre, gli eventi promossi da Social Reporters riuniranno giornalisti, imprese, istituzioni e professionisti della salute per confrontarsi sulle sfide dell’informazione del mondo contemporaneo. Al via anche BJF EDU, progetto dedicato allo sviluppo del pensiero critico e della cittadinanza digitale nelle scuole italiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Attention Crisis: How leaders can fix focus and happiness in an AI Era -psychologist Jonathan Haidt

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