Health Journalism Forum e Brand Journalism Festival 2026 | a Napoli e Milano due appuntamenti per discutere di informazione fiducia e intelligenza artificiale
A Napoli e Milano si terranno l’Health Journalism Forum e il Brand Journalism Festival 2026, promossi da Social Reporters. Gli eventi si svolgeranno nell’autunno e affronteranno le trasformazioni dell’informazione e della comunicazione legate all’intelligenza artificiale.
Tornano l’Health Journalism Forum e il Brand Journalism Festival, le due iniziative promosse da Social Reporters che nell’autunno 2026 porteranno a Napoli e Milano il dibattito sulle trasformazioni dell’informazione e della comunicazione nell’era dell’intelligenza artificiale. Si partirà il 29 ottobre con l’Health Journalism Forum, dedicato all’informazione e alla comunicazione sanitaria. Seguirà il 10 novembre il Brand Journalism Festival, che in questa edizione approfondirà il ruolo di media, aziende e istituzioni nella costruzione della fiducia fra testate e lettori, in un contesto caratterizzato dal sovraccarico di notizie, frammentazione delle fonti e crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa. 🔗 Leggi su Tpi.it
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