Il Sole 24 Ore tra i vincitori del Journalism Science Alliance Grant con Lab24
Il Sole 24 Ore, attraverso la sua sezione di visual journalism Lab24, è stato selezionato tra i 25 vincitori del Journalism Science Alliance Grant. Il progetto premiato analizza l’effetto della crescita dei data center in Italia. La collaborazione si concentra sull’utilizzo di strumenti visivi e dati per rappresentare le implicazioni di questa espansione. Il finanziamento mira a sostenere lavori giornalistici che approfondiscono temi legati alla scienza e alla tecnologia.
Il Sole 24 Ore con Lab24, la sezione di visual journalism del sito del quotidiano, è tra i 25 vincitori del Journalism Science Alliance Grant, con il progetto dedicato all’impatto della crescita dei data center in Italia. Il programma internazionale, giunto alla seconda edizione, sostiene il giornalismo investigativo basato sulla ricerca scientifica e sui dati. Il progetto dell’area data-visual digitale del Sole 24 Ore, realizzato in collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, analizzerà la rapida crescita dei data center in Italia, con un focus particolare sulla Lombardia e sull’area metropolitana milanese, oggi uno dei mercati in più forte espansione in Europa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Modern Brain in an Ancient Throne = Total Domination
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