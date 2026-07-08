il sole 24 ore tra i vincitori del journalism science alliance grant con lab24

Notizia in breve

Il Sole 24 Ore, attraverso la sua sezione di visual journalism Lab24, è stato selezionato tra i 25 vincitori del Journalism Science Alliance Grant. Il progetto premiato analizza l’effetto della crescita dei data center in Italia. La collaborazione si concentra sull’utilizzo di strumenti visivi e dati per rappresentare le implicazioni di questa espansione. Il finanziamento mira a sostenere lavori giornalistici che approfondiscono temi legati alla scienza e alla tecnologia.